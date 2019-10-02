تصاعد حدة الاحتجاج في بابل: الشعب يريد اسقاط النظام

2019/10/02 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مصدر أمني، الأربعاء، من تصاعد حدة الاحتجاجات في محافظة بابل.وقال المصدر “لكلكامش برس”، ان “خروج الآف من الشباب المتظاهرين، يطالبون بإسقاط النظام والقضاء على الفساد”.واضاف المصدر، ان” الآف المتظاهرين احتشدوا أمام مجلس المحافظة، طالبوا بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين”، لافتاً الى إن” القوات الأمنية شددت من اجراءاتها الأمنية”.وتابع الى إنه” حتى اللحظة لم تسجل اي خروقات”.

وخرج المئات يوم الثلاثاء (1 تشرين الاول 2019)، بتظاهرات في مدن بغداد وديالى وكربلاء وواسط والديوانية وذي قار وميسان والبصرة احتجاجاً على تردي الاوضاع الخدمية في العراق فضلاً عن قلة فرص العمل وارتفاع نسب البطالة.

وارتفعت أعداد الضحايا من بين المتظاهرين الى 3 قتلى و60 جريحاً، بسبب فض التظاهرات بالقوة من قبل القوات الامنية بواسطة العيار الناري الحي والغاز المسيل للدموع، فيما تبعه تراشق بالعصي والحجارة بين القوات والمتظاهرين.

كما أعلنت وزارة الصحة في اليوم الاول للتظاهرة، مقتل وإصابة 200 من المواطنين خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

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