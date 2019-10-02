انطلاق تظاهرة كبرى في ذي قار تندد باستخدام العنف ضد المتظاهرين

2019/10/02 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مر اسل “كلكامش برس” في ذي قار، الاربعاء، بأن تظاهرة كبرى انطلقت في ذي قار تمتد من ساحة الحبوبي وحتى بهو الناصرية.واحتشد الالاف من المواطنين في شوارع مرة المحافظة فيما ندد المتظاهرين بما حصل يوم أمس من تعرض للمتظاهرين من قبل الوقات الأمنية.وقد استنفرت القوات الأمنية قطعاتها في كل مكان فيما انتشرت قوات أخرى تحمي المباني الحكومية.

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