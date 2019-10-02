2019/10/02 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضت الاحداث اسرع مما متوقع، تظاهرات وغاز مسيل للدموع ورصاص حي واصابات وشهداء وحرق الاطارت وقطع الطرق كل هذا جرى في 24 ساعة.كان رائحة الدماء تفوح من الطرق المؤدية لساحة التحرير ومن ثم توسعت ليلاً لتصل لمناطق الشعب والزعفرانية ومدينة الصدر .تشابهت حروف بيانات الرئاسات الثلاث و الزعامات السياسية حيث دعا الجميع للتهدئة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات ودماء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات ودماء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات ودماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).