2019/10/02 | 18:06

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حقوق الانسان: إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الوثبة

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حقوق الانسان: إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الوثبة

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