2019/10/02 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقوق الانسان في البصرة تطالب الحكومة باعادة النظر في مطالب المتظا

اخبار مباشرة

حقوق الانسان في البصرة تطالب الحكومة باعادة النظر في مطالب المتظاهرين وتنفيذها بشكل عاجل

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان في البصرة تطالب الحكومة باعادة النظر في مطالب المتظاهرين وتنفيذها بشكل عاجل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان في البصرة تطالب الحكومة باعادة النظر في مطالب المتظاهرين وتنفيذها بشكل عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).