2019/10/02 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو بابل يمنعون فرق الدفاع المدني من اخماد نيران الاطارات ويتسللون الى مبنى مجلس المحافظةهناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرو بابل يمنعون فرق الدفاع المدني من اخماد نيران الاطارات ويتسللون الى مبنى مجلس المحافظة المركز الخبري الوطني.

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