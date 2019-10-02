متظاهرون يغلقون جانباً من طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد

2019/10/02 | 18:08

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر محلي في محافظة واسط، اليوم الأربعاء، بأن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عشرات المتظاهرين في محافظة واسط يحاولون الآن اقتحام مبنى مجلس المحافظة"، دون كش

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بقيام المحتجين في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد بنصب مخيمات الاعتصام في الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية.

وقال المراسل، ان المتظاهرين نصبوا خيم الاعتصام في الطريق الرئي

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