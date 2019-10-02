رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من عشائر السعدون والمنتفك

2019/10/02 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، الشيخ جمال صبري السعدون وعدداً من شيوخ عشائر المنتفك.

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