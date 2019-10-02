ضربة قوية لبرشلونة قبل مباراة إنتر ميلان

2019/10/02 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت صحيفة "سبورت" أن المدافع الأيسر الإسباني جونيور فيربو تعرض لإصابة خلال تدريبات برشلونة، الثلاثاء، وأجرى فحوصات اليوم الأربعاء لتتأكد الإصابة العضلية في الساق اليمنى.

وسيغيب الظهير الأيسر عن لقاء إنتر ميلانو المقرر الليلة برسم الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليجد المدرب إيرنيستو فالفيردي نفسه في مشكلة الظهير الأيسر لكون جوردي ألبا أيضًا مصاب وسيغيب عن اللقاء.وقد يضطر المدرب الإسباني لإشراك سيرجيو روبيرتو كظهير أيسر مع تواجد البرتغالي سيميدو كظهير أيمن، أو اللجوء للاعب من فريق الشباب.وشارك جونيور فيربو في 234 دقيقة هذا الموسم مقسمة على 4 لقاءات، وسجل أول أهدافه رفقة برشلونة أمام خيتافي في اللقاء الأخير للفريق في الليغا.



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