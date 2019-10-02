بريطانيا تقترح خطة جديدة لبريكست

2019/10/02 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، خطة جديدة لبريكست تتيح تجنب الحواجز الجمركية على الحدود الإيرلندية، معتبرا الخطة المدعومة من الاتحاد الأوروبي "جسراً لا يفضي إلى أي مكان".

وتنص خطة جونسون على أن "حركة البضائع بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا سيتم الإبلاغ عنها بموجب إعلان"، مع عمليات تدقيق فعلية في مؤسسات التجار، وليس على الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.



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