2019/10/02 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحاب المتظاهرين من ساحة الطيران بعد استمرار اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموعهناك تفاصيل اخرى بخصوص انسحاب المتظاهرين من ساحة الطيران بعد استمرار اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع المركز الخبري الوطني.

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