2019/10/02 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح طريق السماوة-الحمزة بعد انسحاب المتظاهرينهناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح طريق السماوة-الحمزة بعد انسحاب المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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