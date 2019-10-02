مصدر امني: متظاهرون يقطعون طريق التاجي السريع شمالي بغداد

2019/10/02 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام متظاهرين بقطع طريق التاجي السريع شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع طريق التاجي السريع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد، فضلاً عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.





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