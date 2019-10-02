2019/10/02 | 18:37

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حقوق الانسان ترصد اهم الانتهاكات الحاصلة في التظاهرات وتطالب الحك

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حقوق الانسان ترصد اهم الانتهاكات الحاصلة في التظاهرات وتطالب الحكومة باحترام التزاماتها الدولية ومبادئ الدستور

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