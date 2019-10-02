2019/10/02 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قوات مكافحة الشغب في بابل تفرق المتظاهرين بالرصاص الحي وانباء عن سقوط جرحى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قوات مكافحة الشغب في بابل تفرق المتظاهرين بالرصاص الحي وانباء عن سقوط جرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).