مجلس الأمن الوطني يؤكد حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين ويستنكر الاعمال التخريبية التي رافقتها

2019/10/02 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسة طارئة اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم امس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية.

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