2019/10/02 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، سفير إيران لدى العراق ايرج مسجدي والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران وسبل تعزيزها، كما تم التباحث بشأن آخر التطورات في الساحة العراقية والمنطقة.

وقال سفير إيران خلال الاجتماع "إننا ننظر إلى التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بتفاؤل لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية".

وعبر مسجدي عن استعداد بلاده لأي مساعدة لازمة.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على الحل السلمي لجميع المشاكل والخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران متفائلة من حكومة كوردستان وتبدي استعدادها لأي مساعدة لازمة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران متفائلة من حكومة كوردستان وتبدي استعدادها لأي مساعدة لازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).