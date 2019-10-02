مصدر امني: انسحاب المتظاهرين من ساحة الطيران بعد استمرار اطلاق النار والقنابل

2019/10/02 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانسحاب المتظاهرين من ساحة الطيران وسط بغداد بعد استمرار اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "بعد استمرار اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع انسحب المتظاهرين من ساحة الطيران".وتشهد عدد من المحافظات، لاسيما العاصمة بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.

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