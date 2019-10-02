2019/10/02 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متظاهرون يستغيثون: استمرار اطلاق الرصاص الحي في النجف وسقوط عدد م

اخبار مباشرة

متظاهرون يستغيثون: استمرار اطلاق الرصاص الحي في النجف وسقوط عدد من الضحايا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يستغيثون: استمرار اطلاق الرصاص الحي في النجف وسقوط عدد من الضحايا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يستغيثون: استمرار اطلاق الرصاص الحي في النجف وسقوط عدد من الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).