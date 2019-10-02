2019/10/02 | 19:08

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القوات الامنية تطلق النارعلى المتظاهرين امام مجلس محافظة بابل

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القوات الامنية تطلق النارعلى المتظاهرين امام مجلس محافظة بابل

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