متظاهرون يقتحمون مبنى مجلس محافظة بابل

2019/10/02 | 19:09

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل المئات من المتظاهرين في بغداد، مساء اليوم الاربعاء، الى ساحة التحرير وسط العاصمة، بعد مرور نحو أربع ساعات على المحاولة للوصول اليها.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "المئات من متظاهري بغداد، وصلوا مساء ا

بغداد اليوم _ ميسان

أفاد مصدر في ميسان، اليوم الأربعاء، بأن المتظاهرين حاصروا مبنى المحافظة، فيما قطعوا عدداً من الجسور بالإطارات المشتعلة، بالتزامن مع تظاهرات عدة تشهدها محافظات البلاد بينها العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد ا

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