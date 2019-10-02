بالفيديو.. تحذير امريكي وغربي.. على مسؤولي العراق مغادرة المنطقة الخضراء فوراً

2019/10/02 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر تحذير امريكي وغربي يدعو فيه الرعايا الى الحذر والمح الى ان على مسؤولي العراق مغادرة المنطقة الخضراء فوراً مع تقدم المتظاهرين.

ويقول المتظاهرون ان احتجاجاتهم لن تتوقف حتى الدخول الى المنطقة الخضراء وازالة المسؤولين هناك ونسف العملية السياسية.

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