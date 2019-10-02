2019/10/02 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل الى الالتزام بالمهنية وحث المتظاهرين على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/02 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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