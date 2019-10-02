سامي الذيب - ضرب الله بالحذاء (رواية)

2019/10/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كلنا نعرف قصة الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الأمريكي جورج بوش بالحذاء خلال مؤتمر صحفي.وخلال ثورات الربيع العربي، رأينا متظاهرين يرمون الأحذية على الشاشة التي تنقل خطاب الرئيس.ويظهر أن الله ذاته اصبح الآن مهددا بالضرب بالحذاء.فقد استوقفتني جملة لوفاء سلطان تقول فيها: "الإله الذي يأمر بقتلي سأضربه بفردة حذائي".ولا اخفي عليكم بأني صدمت عند قراءة هذه الجملة.فعندما كنت صغيرا ع......

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