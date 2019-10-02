سعيد مضيه - شعوب المنطقة.. مكابدة مشتركة تفترض الكفاح المشترك والمصير الواحد

2019/10/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه شعوب المنطقة..مكابدة مشتركة تفترض الكفاح المشترك والمصير الواحدمن المبكر الحديث عن نزول نتنياهو عن المسرح السياسي؛ يا ما في جراب الحاوي يباغت به المتفرجين! لكن انفراد نتنياهو بالعروض المسرحية شارف النهاية؛ إذ لم يعد لديه الأغلبية المطواعة بالكنيست، والأهم من ذلك كساد بضاعته التي أخاف بها جمهوره المتلقي بغير نقد ليدعي أنه الضامن لأمن إسرائيل.وقبل أن يغادر نتنياهو المسرح يشهد بأم عينه تصدع......

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