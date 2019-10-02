منظمة البديل الشيوعي في العراق - طور جديد من الصراعات الاجتماعية والسياسية في العراق، حول تظاهرات يوم أمس

2019/10/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق انطلقت مساء يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول 2019 تظاهرات جماهيرية كبيرة، في عدد من مدن العراق؛ بغداد، البصرة، الناصرية، العمارة، الديوانية والموصل، ضد الحكومة والتيارات الإسلامية والقومية الحاكمة وفسادهم ونهبهم لثروات البلاد وفرض الجوع والبطالة والفقر على الملايين حيث هتف المتظاهرون بـ "إسقاط النظام".لا زالت هناك اليوم التظاهرات والمسيرات الحاشدة في مختلف مناطق بغداد.واجهت القوات الحكوم......

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