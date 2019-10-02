2019/10/02 | 19:39

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عجلات من قوات الفرقة الذهبية تقف بجانب المتظاهرين في ذي قار

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عجلات من قوات الفرقة الذهبية تقف بجانب المتظاهرين في ذي قار

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