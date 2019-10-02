أحمد صبحى منصور - خامساً:مقال توضيحي : فلسفة الهجرة في تاريخ الأنبياء من خلال آيات القرآن الكريم

2019/10/02 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية )مقدمة:-1 ـ احتلت الهجرة منعطفاً هاماً في السيرة النبوية وحظيت باهتمام الباحثين باعتبارها معبرا هاماً عبر به المسلمون فترة الاضطهاد في مكة للاستقرار والانتشار في المدينة.2 ـ على أن هناك جانباً هاماً لم يحظ بعدُ بالاهتمام ، إلا وهو فلسفة الهجرة في تاريخ الأنبياء السابقين ، وما جدّ عليها من تغييرات في عهد الرسول (ص)......

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