2019/10/02 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الدفاع يأمر بادخال القطعات كافة بالانذار للحفاظ على سيادة الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الدفاع يأمر بادخال القطعات كافة بالانذار للحفاظ على سيادة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).