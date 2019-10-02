انفجار سيارة مفخخة غربي العراق

2019/10/02 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم في قضاء هيت بمحافظة الانبار.وقال مصدر امني لشفق نيوز ان العجلة انفجرت قرب مركز للشرطة.ولم يتضح بعد وقوع خسائر بشرية نتيجة الانفجار.

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