2019/10/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزير الدفاع نجاح الشمري يدعو الى ضبط النفس

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزير الدفاع نجاح الشمري يدعو الى ضبط النفس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزير الدفاع نجاح الشمري يدعو الى ضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).