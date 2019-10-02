2019/10/02 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر لـ الغد برس : المتظاهرون في ذي قار قتلوا بنيران من داخل منظم

اخبار مباشرة

مصدر لـ الغد برس : المتظاهرون في ذي قار قتلوا بنيران من داخل منظمة بدر بعد احراقها

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ الغد برس : المتظاهرون في ذي قار قتلوا بنيران من داخل منظمة بدر بعد احراقها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ الغد برس : المتظاهرون في ذي قار قتلوا بنيران من داخل منظمة بدر بعد احراقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).