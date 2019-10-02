2019/10/02 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..مصدر ينفي انتهاء تظاهرة ديالى وفتح تقاطع البلدة

اخبار مباشرة

بالفيديو..مصدر ينفي انتهاء تظاهرة ديالى وفتح تقاطع البلدة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..مصدر ينفي انتهاء تظاهرة ديالى وفتح تقاطع البلدة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..مصدر ينفي انتهاء تظاهرة ديالى وفتح تقاطع البلدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).