متظاهرون يقتحمون مقر حزب الدعوة في محافظة النجف

2019/10/02 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، باقتحام مقر حزب الدعوة، وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين من أهالي محافظة النجف أقدموا، مساء اليوم، على اقتحام مقرب حزب الدعوة، وسط المحافظة".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول اقتحام المبنى.

وحجبت وزارة الاتصالات في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي في عموم مناطق البلاد، تزامنا مع انطلاق تظاهرات في العاصمة بغداد وبعض المحافظات للمطالبة بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد، فضلا عن توفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين.

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، بإدخال كافة القطعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشأة الحكومية والاهداف الحيوية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشمري وجه كافة القطعات الأمنية بالحفاظ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بتوجه المئات من المتظاهرين الى مطار المحافظة الدولي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مئات المتظاهرين في محافظة النجف الاشرف توجهوا مساء اليوم الى مطار المحافظة".

و

بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت السلطات الامنية في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال بعموم المحافظة.

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "السلطات الامنية في محافظة ذي قار قررت فرض حظر على التجوال في المحافظة اعتبارا من الساعة

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