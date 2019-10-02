أرامكو السعودية أكبر شركة في العالم بقيمتها السوقية

2019/10/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت 10 تريليون دولار في 2015 بأرباح قاربت 111 مليار دولار في 2018 الصباح الجديد*: أرامكو العربية السعودية أو أرامكو السعودية، (Aramco)، اختصار (Arabian-American Oil Company)، ورسميًا شركة النفط العربية الأميركية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية ...

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