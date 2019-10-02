2019/10/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: استعادت «أرامكو» السعودية إنتاجها النفطي بكامل طاقته إلى المستويات التي كان عليها قبل هجمات في 14 ايلول، إذ ضخت نحو 9.78 مليون برميل يوميا في آب الماضي.وخلص مسح منفصل لـ»رويترز» إلى أن إنتاج «أوبك» انخفض لأدنى مستوياته في ثمانية أعوام في ايلول عند 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 750 ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («أرامكو» تستعيد إنتاجها النفطي بكامل طاقته) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («أرامكو» تستعيد إنتاجها النفطي بكامل طاقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).