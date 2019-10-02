بنوك عالمية جديدة تنضم لقائمة مرتبي اكتتاب «أرامكو»

2019/10/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم توزيع أرباح على ملاكها بـ75 مليار دولار في 2020 الصباح الجديد ـ وكالات: صرحت مصادر لوكالة بلومبرغ أن كلا من رويال بنك أوف كندا و(Banco Santander) و(Mizuho Financial Group) قد انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو.وأضافت المصادر أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب....

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