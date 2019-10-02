ضبط أسلحة ومتفجرات في جمجمال

2019/10/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عثرت قوات الشرطة، اليوم الاربعاء، على عدد من قطع السلاح والاعتدة والمتفجرات بينها كمية من مادة الـ(C4) شديدة الانفجار داخل منزل في احد احياء قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمديرية شرطة محافظة السليمانية ورد لشفق نيوز، انه بعد ظهر يوم الاربعاء، وردت معلومات لمفارز قسم شرطة جمحمال بوجود عدد من الاسلحة والاعتدة داخل منزل في حي رابرين وسط قضاء جمجمال، مشيرا الى انه بعد استحصال قرار من القاضي توجهت مفارز مركز شرطة نجدة جمجمال بالتعاون من معاونية اسايش حدود جمجمال الى المكان واستطاعت الاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة.

واوضح ان المواد التي تم الاستيلاء عليها عبارة عن 1.9 كلغم من مادة الـ(TNT) من نوع (C4)، و36 مسدس كلوك، و4 علب رمانات يدوية مع 2 حلقة رمانات يدوية، سلاح كلاشنكوف و8 مخازن و101 اطلاقة مع 3 اغلفة مسدسات.

واشار البيان الى انه فضلا عن الاستيلاء على تلك الاسلحة والاعتدة تم اعتقال شخصين بقرار من القاضي، مبينا انهما اعتقلا وفقا للمادة 3 ارهاب وتم تحويل ملف القضية الى مديرية الاسايش.

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