القوات الامنية تواجه المحتجين قرب الخضراء

2019/10/02 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مراسل “كلكامش برس”، الاربعاء، بان القوات الأمنية واجهت المحتجين القادمين من ساحة التحرير لمنعهم من دخول المنطقة الخضراء.

وأضاف ان المواجهة أسفرت عن عدد من الاصابات في صفوف المحتجين.

وخرج المئات يوم الثلاثاء (1 تشرين الاول 2019)، بتظاهرات في مدن بغداد وديالى وكربلاء وواسط والديوانية وذي قار وميسان والبصرة احتجاجاً على تردي الاوضاع الخدمية في العراق فضلاً عن قلة فرص العمل وارتفاع نسب البطالة.

وارتفعت أعداد الضحايا من بين المتظاهرين الى 3 قتلى و60 جريحاً، بسبب فض التظاهرات بالقوة من قبل القوات الامنية بواسطة العيار الناري الحي والغاز المسيل للدموع، فيما تبعه تراشق بالعصي والحجارة بين القوات والمتظاهرين.

كما أعلنت وزارة الصحة في اليوم الاول للتظاهرة، مقتل وإصابة 200 من المواطنين خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

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