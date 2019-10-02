متظاهرون يحتشدون ساحة عباس بن فرناس قرب مطار بغداد

2019/10/02 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصلت حدة التظاهرات الى طريق مطار بغداد، الاربعاء، بوصول المتظاهرين الى ساحة عباس بن فرناس.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن “المتظاهرين تحشدوا في ساحة عباس بن فرناس قرب مطار بغداد”.

وبين، أن “القوات الامنية لم تقم بمنعهم من التظاهر ولا محاولة فض التظاهر بالقوة”.

وخرج المئات يوم الثلاثاء (1 تشرين الاول 2019)، بتظاهرات في مدن بغداد وديالى وكربلاء وواسط والديوانية وذي قار وميسان والبصرة احتجاجاً على تردي الاوضاع الخدمية في العراق فضلاً عن قلة فرص العمل وارتفاع نسب البطالة.

وارتفعت أعداد الضحايا من بين المتظاهرين الى 3 قتلى و60 جريحاً، بسبب فض التظاهرات بالقوة من قبل القوات الامنية بواسطة العيار الناري الحي والغاز المسيل للدموع، فيما تبعه تراشق بالعصي والحجارة بين القوات والمتظاهرين.

كما أعلنت وزارة الصحة في اليوم الاول للتظاهرة، مقتل وإصابة 200 من المواطنين خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

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