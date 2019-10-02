بغداد تشهد تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع العامة للبلاد – تقرير

2019/10/02 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من منع القوات الامنية وصول الاعلاميين الى امكان التظاهر في العاصمة بغداد..



الا ان مراسلنا استطاع الوصول ليوافينا بالتقرير التالي..

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