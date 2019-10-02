2019/10/02 | 21:12

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إصابة قائد شرطة الديوانية فرقد العيساوي بجروح اثر تعرضه للضرب بال

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إصابة قائد شرطة الديوانية فرقد العيساوي بجروح اثر تعرضه للضرب بالحجارة

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