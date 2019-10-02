2019/10/02 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (AFP: اغلاق المنطقة الخضراء باحكام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
AFP: اغلاق المنطقة الخضراء باحكام
اخبار مباشرة
AFP: اغلاق المنطقة الخضراء باحكام
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (AFP: اغلاق المنطقة الخضراء باحكام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (AFP: اغلاق المنطقة الخضراء باحكام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).