روحاني: المبادرة الفرنسية للتهدئة مع واشنطن مقبولة بالنسبة لنا

2019/10/02 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المبادرة الفرنسية لتخفيف التوتر بين بلاده والولايات المتحدة تحظى بقبول كبير لدى طهران.

واكد روحاني في تصريح، أن المبادرة الفرنسية يمكن قبولها لأنها تتركز بمجملها على التزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي وتقديمها المساعدة في إحلال السلام الإقليمي، وتأمين الممرات المائية ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران والسماح لها ببيع نفطها.

وشدد على أن طهران تسعى إلى مفاوضات تحرز نتائج حقيقية ولا تثق بإدارة ترمب التي تطلب التفاوض بالتزامن مع فرضه لعقوبات على إيران، متهما البيت الأبيض بالوقوف وراء فشل هذه المساعي في تحقيق أي تقدم يذكر.

وأبدى روحاني استعداد إيران لإعادة تفعيل مجموعة خمسة زائد واحد الدولية، بشرط أن تلتزم الاطراف التي اساءت لهذا الاتفاق بالآداب والالتزامات المطلوبة واحترام مقرراتها.

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