حقوق الإنسان في البصرة تطالب الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل عاجل

2019/10/02 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، الحكومة المركزية بإعادة النظر في مطالب المتظاهرين وتنفيذها بشكل عاجل.

وأكدت المفوضية في بيان، متابعتها للحراك الشعبي لأبناء البصرة وهم يحملون مطالبهم الشرعية للوصول الى تنفيذ كامل للحقوق الاساسية بشكل عاجل.

ودعت المفوضية القوات الامنية إلى حماية المتظاهرين وتطبيق لوائح حقوق الانسان والعمل على ترسيخها، للوصول إلى تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين.

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