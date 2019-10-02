بغداد تعيد إغلاق المنطقة الخضراء حتى إشعار آخر جراء التظاهرات

2019/10/02 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأمريكية، بعدما أعيد فتحها في حزيران/يونيو الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها، بحسب مصدر حكومي.

وانتشرت المدرعات العسكرية وعناصر أمنيون عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، التي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

ا ف ب

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