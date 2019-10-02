مؤيد عبد الستار - التظاهرات والعنف ببغداد

2019/10/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار أثارت التظاهرات التي انطلقت اوائل الشهر الجاري ببغداد ورافقتها أعمال عنف واصابات لواعج الذكريات عن تظاهرات واضراب السواق عام 1963 ببغداد الذي مهد لانقلاب البعث يوم 8 شباط ، وتعكز الرجعيون يقودهم شقاوات البعث على مقولة للحكيم مفادها ان الشيوعية كفر والحاد ، واتخذت مادة لتصفية القوى التقدمية دون تمييز بين شيوعي وديمقراطي ومستقل ، جميع الاخيار وضعوا في سلة واحدة هي سلة الالحاد وعاملتهم قوى الامن ا......

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