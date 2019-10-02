رشيد غويلب - بعد الفشل في تشكيل الحكومة والتوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة / اصطفافات وتحالفات جديدة على حساب اليسارالاسباني

2019/10/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب رشيد غويلببعد وصول مفاوضات تشكيل الحكومة الاسبانية الى طريق مسدود، واتخاذ قرار الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة جديد، في العاشر من تشرين الثاني المقبل، هي الرابعة متذ عام 2016 .تعيش الساحة السياسية في البلاد مأزقا حقيقيا فرض التوجه الى اصطفافات سياسية جديدة، وحراك في التحالفات الانتخابية قائم على التشظي داخل المعسكرات السياسية المتنافسة، ولكن يبدو ان قوى اليسار الاسباني هي صاحبة النصيب ا......

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