تظاهرات ذي قار: 120 شهيدا وجريحا في حصيلة شبه نهائية

2019/10/02 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الشهداء والمصابين بتظاهرات اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "احداث تظاهرات اليوم خلفت 120 شهيدا وجريحا"، لافتا إلى أن "العدد توزع بين 113 مصابا و7 شهداء".

وأضاف المصدر، أن "أعداد المصابين من المتظاهرين المدنيين بلغ 96 شخصا، فيما أصيب 17 عنصرا أمنيا".

وتابع، كما أن "عدد الشهداء توزع بين 5 مواطنين وعنصرين اثنين من القوات الأمنية".

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