تظاهرات في الشطرة وسوق الشيوخ ومصادمات بين حمايات الأحزاب والمتظاهرين

2019/10/02 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

خرج العشرات بتظاهرات غاضبة، اليوم الاربعاء، في عدد من اقضية محافظة ذي قار.

وقال مراسل "الغد برس"، أن "العشرات من مواطني قضاء الشطرة شمال المحافظة خرجوا بتظاهرة حاشدة انتهت بصدامات أمام مقار الأحزاب (بدر، عصائب اهل الحق) أصيب على اثرها ثلاثة مواطنين".

وأضاف، "كما خرج العشرات بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وانتهت التظاهرة بإصابة سبعة أشخاص بينهم عنصر أمن، فيما تم حرق بناية المجلس البلدي في القضاء ومقر عصائب اهل الحق".

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